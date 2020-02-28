Проверка радиации в Ленобласти обойдется в 8,4 млн рублей

За дозой гамма-излучения будут следить на крышах местных администраций. Фото: pixabay

За дозой гамма-излучения будут следить на крышах местных администраций. Фото: pixabay

Населенные пункты Ленобласти будут проверять на радиацию в течение трех лет. За дозой гамма-излучения будут следить на крышах местных администраций.

Электронный аукцион на мониторинг радиационной обстановки в Ленобласти объявлен региональным агентством природопользования и охраны окружающей среды. Контракт оценивается в 8,4 млн рублей. Средства будут выделены из областной казны в рамках программы «Охрана окружающей среды».

Исполнитель работ должен будет добыть сведения о радиационной обстановке в окрестностях радиационно-опасных объектов и на территории, которая находилась в зоне воздействия после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Датчики будут установлены на крышах местных администраций, школ и других муниципальных объектов.

Работы завершатся к 2022 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МЧС усилило контроль за радиацией в Москве.