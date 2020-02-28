Названы популярные города Карелии для отдыха в марте

Названы популярные города Карелии для отдыха в марте
В топ-3 попали Петрозаводск, Лахденпохья и Медвежьегорск. Фото: Pixabay

Названы самые популярные города республики Карелия для отдыха в праздничные выходные в марте.

В топ-3 попали Петрозаводск, Лахденпохья и Медвежьегорск.

По данным Tvil.ru, туристы планируют поездки в Карелию на период от 3 до 6,5 ночей и потратят на проживание от 2 до 5,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдых обойдется в Петрозаводске, дороже — в Медвежьегорске.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более тысячи путешественников из России рассказали о своем отношении к беспилотным поездам в рамках опроса. Первые беспилотные «Ласточки» планируют запустить в стране уже в 2021 году.

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