Жителей Ленобласти ждут гололедица и мокрый снег в начале весны

Жителей Ленобласти региональное ГУ МЧС предупреждает и снеге и гололедице в последние дни зимы и в начале весны.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 февраля на востоке Ленобласти ожидается снег, местами сильный, а 29 февраля и 1 марта возможны осадки в виде мокрого снега.

Возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.