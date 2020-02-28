В Ленобласти заработал приграничный МФЦ

В Ленобласти заработал приграничный МФЦ
Открытие МФЦ в Ивангороде. Фото: lenobl.ru

В Ивангороде Кингисеппского района Ленобласти открылось отделение многофункционального центра (МФЦ). Для местных жителей доступны 550 государственных и муниципальных услуг.

В МФЦ работают пять окон приема и выдачи документов. Среди доступных услуг замена водительских удостоверений и оформление загранпаспортов старого и нового поколения.

«В центре также могут обслуживаться граждане России, проживающие в Эстонии», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Многофункциональный центр расположен в историческом центре Ивангорода по адресу: улица Текстильщиков, дом 7. В понедельник центр работает с 10:00 до 21:00. В остальные дни — с 9:00 до 21:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти утвердили перечень граждан, которым предоставлено право на бесплатное выездное обслуживание сотрудниками МФЦ.

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