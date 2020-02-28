В Ивангороде открылся приграничный МФЦ

В Ленинградской области открылся новый центр «Мои документы». Теперь жителям Ивангорода доступны более 500 государственных и муниципальных услуг.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, 28 февраля в Ивангороде открылось отделение МФ. Посетителям будут доступны пять окон приема и выдачи документов. Горожане смогут получить услуги по замене водительских прав и оформлению загранпаспортов старого и нового поколения. Центр также будет принимать россиян, проживающих в Эстонии.

Новый МФЦ находится в историческом центре города, рядом с поликлиникой, университетом и остановкой общественного транспорт. Там оборудованы пандусы, тактильная плитка для слабовидящих, а также детская зона для малышей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Тихвине.