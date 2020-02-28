Вышел тизер сериала «Водоворот» от режиссера «Ла-Ла Ленда»

Опубликован тизер сериала «Водоворот» оскороносного режиссера Дэмьена Шазелла. Премьера его состоится 8 мая на стриминговом сервисе Netflix.

Тизер длится 1 минуту 10 секунд. В коротком ролике главный герой Эллиот Удо, роль которого исполнил Андре Холланд, идет по улицам Парижа к музыкальному клубу «Водоворот». По пути он встречает свою 15-летнюю дочь Джули.

Сериал расскажет историю нью-йоркского пианиста Эллиота Удо, который обосновался в Париже. Он владеет убыточным музыкальным клубом «Водоворот», состоит в сложных отношения с певицей и скрывается от прежней славы. Его жизнь меняется с появлением 15-летней дочери Джули.

Первый сезон сериала состоит из 8 серий. Все эпизоды выйдут на Netflix 8 мая 2020 года. Снят сериал в жанре мюзикла и драмы.

Для 35-летнего режиссера Дэмьена Шазелла «Водоворот» стал первым сериальным проектом. Среди его полнометражных работ «Ла-Ла Ленд», «Одержимость» и «Человек на Луне».

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