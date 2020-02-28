В Финляндии хотят отменить визы для петербуржцев

Мэр одного из городов считает, что это необходимо для поддержания хороших отношений с городом и областью.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Обо всем сообщает Uutisvuoksi. Мэр города Савонлинна Янне Лайне считает, что петербуржцы должны ездить в Финляндию без виз, либо нужно упростить процесс ее получения. Политик надеется, что благодаря этому удастся развить торгово-экономические связи с Россией. Он уверен, что страна нуждается в туристах.

Напоминаем, что город Савонлинна находится недалеко от границы с Россией – всего полчаса езды. Два года назад там прошел культурный форум, на которым присутствовал в том числе президент России Владимир Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что парочка азиатов дважды пыталась пересечь границу с Финляндией. Сейчас на беглецов составили административные протоколы. Их оштрафуют и депортируют на родину.