В Финляндии хотят отменить визы для петербуржцев

В Финляндии хотят отменить визы для петербуржцев
Безвизовый режим поможет сотрудничеству. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Мэр одного из городов считает, что это необходимо для поддержания хороших отношений с городом и областью.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Обо всем сообщает Uutisvuoksi. Мэр города Савонлинна Янне Лайне считает, что петербуржцы должны ездить в Финляндию без виз, либо нужно упростить процесс ее получения. Политик надеется, что благодаря этому удастся развить торгово-экономические связи с Россией. Он уверен, что страна нуждается в туристах.

Напоминаем, что город Савонлинна находится недалеко от границы с Россией – всего полчаса езды. Два года назад там прошел культурный форум, на которым присутствовал в том числе президент России Владимир Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что парочка азиатов дважды пыталась пересечь границу с Финляндией. Сейчас на беглецов составили административные протоколы. Их оштрафуют и депортируют на родину.

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