Парочка азиатов дважды пыталась пересечь границу с Финляндией

В Выборгском районе Ленинградской области поймали мигрантов из Южной Азии, которые хотели попасть в Финляндию по лесным тропинкам.

Как сообщили в пресс-службе погрануправления УФСБ России по региону, два дня назад пограничники задержали двух иностранцев — женщину и мужчину 25 и 24 лет, которые с рюкзаком и чемоданом шли в сторону российско-финской границы. Их ловили с служебной собакой, которая нашла парочку за деревьями. По словам нарушителей, в Суоми они хотели найти лучшую жизнь.

В ведомстве также отметили, что они уже были пойманы 24 февраля. Однако тогда их просто предупредили об ответственности за незаконное пересечение границы.

Сейчас на беглецов составили административные протоколы. Их оштрафуют и депортируют на родину. Пока что их разместили в Центре временного содержания иностранцев в Красном Селе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержан гражданин Индии, которого разыскивали почти 20 лет.