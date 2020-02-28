На выступлении Булановой еле разняли дерущихся женщин

На выступлении Булановой еле разняли дерущихся женщин
Буланова не заметила драки. Фото: https://www.instagram.com/buslya/

По непонятной причине поклонницы артистки рассорились. Полиция выясняет, что и почему случилось.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Певица Татьяна Буланова выступала в Рязани в четверг. Когда она пела песню «Не плачь», одну из самых грустных и проникновенных, в толпе фанатов разогрелся конфликт. Две женщины по непонятной причине колотили друг друга и их далеко не сразу удалось успокоить.

Сотрудники правоохранительных органов уже знают об инциденте, участниц конфликта установили и опросили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росгвардейцы забрали мужчину после драки в кафе на Бухарестской.

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