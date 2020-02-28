Дочь Энрике Инглесиаса и Анны Курниковой назвали русским именем

Пара выбрала несуществующее имя Маша (правильной считается полная версия – Мария).

Об этом стало известно 28 февраля. Обо всем испанский певец Энрике Иглесиас рассказал корреспонденту «Ленты.ру». Он заявил, что новорожденную дочь решили назвать Машей. С выбором помогла супруга Анна – когда артист услышал имя, оно ему очень понравилось. Иглесиас рассказал, что немного понимает русский и знает некоторые фразы и слова. Он надеется, что их дети выучат и английский, и испанский, и русский, чтобы иметь возможность приобщиться к разным культурам.

Напоминаем, что Иглесиас и Курнирова начали встречаться еще в 2001 году. С тех пор у них родились близнецы, Николас и Люси, а теперь еще и Маша.

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