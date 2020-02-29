Писатель Иванов прокомментировал слова американского коллеги о романе Достоевского

Писатель Иванов прокомментировал слова американского коллеги о романе Достоевского
Фёдор Михайлович Достоевский. Фото: Pixabay

Российский писатель и автор романа «Географ глобус пропил» Алексей Иванов раскритиковал коллегу из США Джеймса Эллроя за его грубое высказывание о романе Федора Достоевского «Преступление и наказание».

По словам Иванова, подобные высказывания не делают чести Эллрой, который не имеет права так выражаться о классике, сообщает gazeta.ru. Он также добавил, что людям любых национальностей нелегко дается творчество Достоевского.

Накануне американский писатель Джеймс Эллрой грубо высказался о романе писателя Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Он отметил, что всякий раз, когда берется за книгу, не может дочитать ее до конца.

«Не могу читать эту русскую чушь. Это не для меня», — сказал писатель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил о намерении за основу своего следующего фильма взять роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Однако он отметил, что сюжет романа будет существенно изменен.

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