Число зараженных коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 2931 человек

В Южной Корее зафиксировано 594 новых случая заражения коронавирусом, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 2 931. Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ростуризм рекомендовал приостановить формирование и продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом. Однако туристы составляют только часть россиян, которые посещают эти страны. Уже находящимся на территории этих стран туристам агентство рекомендует не покидать территорию отелей. Если, конечно, речь не идет о поездке в аэропорт. Туроператоры отметили, что уже начали прекращать продажи туров. В качестве замены путевок в Италию клиентам, например, предлагают Анталью и Сочи либо возврат денежных средств. С 28 февраля регулярные и чартерные рейсы в Иран и обратно будут осуществлять только две авиакомпании — «Аэрофлот» и Mahan Air. Обслуживать их на этом направлении будет только терминал F аэропорта Шереметьево. Такая же участь ждет и Южную Корею. С 1 марта авиасообщение с ней будет ограничено. Летать туда и обратно смогут только «Аэрофлот» и Korean Air. «Аврора», «Сибирь» и «Якутия» смогут перевозить из России в Южную Корею только южнокорейских граждан, а обратно — только россиян и граждан государств — членов ЕАЭС. Южную Корею в прошлом году посетили всего 167 тыс. российских туристов, однако они составляют только половину россиян, посещающих страну, — 323,7 тыс. человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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