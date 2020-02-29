Ученые выяснили, что любители нюхать цветы счастливее

Люди, которым нравится нюхать цветы и слушать пение птиц, счастливее тех, кто к этому безразличен. К такому заключению пришли британские ученые.

В ходе исследования специалисты выяснили, как связана любовь к прогулкам на улице и ощущение счастья. Опрос показал, что 60% землян, которые в течение недели тратят на прогулки минимум четыре часа, ощущают себя счастливыми.

Как сообщат Daile Mail, вместе с тем, 83% детей и 79% взрослых в ходе опроса признались что никогда или очень редко тратят время на то, чтобы понюхать цветы. 77% детей и 62% взрослых рассказали, что редко или никогда не слушают пение птиц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что ученые связали риск развития рака груди с употреблением молока.