В первый день весны в Петербург придет потепление

Утром 1 марта в Северной столице можно ждать мокрого снега, однако вместе с ним придем значительное потепление, воздух прогреется до +3 градусов.

В связи с тем, что ночью температура все еще оставалась зимней, около -2…-4 градусов Цельсия, на дорогах может быть гололедица. Об этом как автомобилистов, так и пешеходов предупреждает пресс-служба управления МЧС по Санкт-Петербургу.

В целом жителей города на Неве 1 марта ждет облачная погода с прояснениями. Ветер в течение дня будет сменяться с южного на юго-западный, его скорость составит 7-12 метров в секунду. Понизившееся за ночь атмосферное давление останется стабильным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что синоптики из Росгидромета предполагают, что жителей России ждет аномально теплый март. Метеорологи ожидают, что температура в регионах, южнее столицы, на 7-10 градусов отклонится от нормы.