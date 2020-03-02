Жители Ленобласти выбрали имена трем медвежатам-сиротам, спасенным в Бокситогорском районе

Жители Ленобласти выбрали имена трем медвежатам-сиротам, спасенным в Бокситогорском районе
Медвежата. Фото: vk.com/ohotnadzor47

Спасенным медвежатам в Бокситогорском районе Ленобласти выбрали имена. Трое малышей чудом уцелели, в настоящее время они находятся в центре спасения медвежат-сирот в Тверской области.

Клички животным выбирали жители Ленобласти в ходе голосования в соцсети. Главное требование к выбору имени была первая буква. Кличка должна была начинаться на «Б» в честь названия района, где их нашли.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, детенышей назвали Балу, Буян и Боня.

Участие в голосовании приняли 632 пользователя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медвежат нашли в одиночестве в берлоге – скорее всего, их мать спугнули лесорубы.

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