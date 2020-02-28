В Ленобласти лесорубы спасли трех медвежат-сирот

В Ленобласти лесорубы спасли трех медвежат-сирот
Медвежата. Фото: vk.com/ohotnadzor47

В Бокситогорском районе Ленобласти на месте заготовки древесины нашли трех медвежат. Их маму отпугнули лесорубы: скорее всего, медведица не вернется.

Все произошло в четверг, 27 февраля. Об обнаружении сироток сообщили в группе «Охотнадзор47» в соцсети «ВКонтакте». В сообществе рассказали, что малыши чудом уцелели: прошлой ночью было довольно холодно, снега не было, а до ближайшего населенного пункта — два часа пути.

Медвежат достали из берлоги. В скором времени их отправят специалистам Центра спасения медвежат-сирот.

Теперь на попечении учреждения будет 12 медвежат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге осудили водителя за смертельный наезд на девушку на самокате.

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Бокситогорский район медвежата
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В Ленобласти лесорубы спасли трех медвежат-сирот