В отношении историка Соколова завершено следствие

Ему предъявили окончательные обвинения.

Речь идет о двух статьях — убийство и незаконное хранение оружия. Об этом сообщил адвокат Соколова, Александр Почуев.

Историк признал вину по всем двум статьям и сказал, что раскаивается. Его защита уже знакомится с делом. Также, юрист намерен подать суду прошение о возможности рассматривать дело в закрытом режиме, чтобы сохранить тайны личной жизни всех участников произошедшего. Рассмотрение дело судом может состояться уже в апреле.

Недавно была установлена вменяемость Соколова на момент преступлена. Он прошел все необходимые экспертизы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат Соколова объяснил новое обвинение. Он назвал его обычным процессуальным ходом событий, потому что историк сам добровольно сдал нелегально хранящееся у него оружие и патроны.