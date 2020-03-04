Жителей Петербурга предупредили о гололедице

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В среду, 4 марта, петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода.

Местами ожидается небольшой мокрый снег с дождем, предупредили в главном управлении МЧС России по городу.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер ночью будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Днем в городе ожидается восточный и юго-восточный ветер со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов.

Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.