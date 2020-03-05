Ученые определили, кто меньше всего подвержен заражению коронавирусом

Ученые определили, кто меньше всего подвержен заражению коронавирусом
Подростки лучше защищены от вирусных заболеваний благодаря их иммунной системе. Фото: pixabay

Дети и подростки реже остальных подвержены заражению новым типом коронавируса.

Специалисты провели анализ случаев заболевания в КНР и установили, что только один процент случаев с китайским вирусом приходится на указанную возрастную категорию. Однако, по мнению вирусологов, торопиться с выводами не стоит.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на отчет центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, руководитель института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев уверен, что данный вопрос необходимо изучать более детально.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как россиянки проводят свой досуг.

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Ученые определили, кто меньше всего подвержен заражению коронавирусом