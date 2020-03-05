Из-за ДТП с грузовиком образовались серьезные пробки на Большеохтинском мосту

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 5 марта, в Петербурге на Большеохтинском мосту произошло ДТП.

По словам очевидцев, грузовик при заезде на мост не заметил легковые автомобили и зацепил их своим кузовом. Одного из участников ДТП отбросило на разделительный поребрик.

«На Большеохтинском мосту в сторону Малоохтинской набережной все перекрыто наглухо», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП никто не пострадал, однако из-за аварии образовалась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.