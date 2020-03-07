Стало известно, откуда в Петербург приехали пациенты с подозрением на коронавирус

Стало известно, откуда в Петербург приехали пациенты с подозрением на коронавирус
Коронавирус. Фото: Pixabay

В петербургскую инфекционную больницу имени Боткина госпитализировали 64 человека. У всех имеются симптомы ОРВИ, а теперь и подозрение на коронавирус. Стало известно, откуда пациенты приехали в Северную столицу.

По данным комитета по здравоохранению города на Неве, сообщает «Мойка78», 36 россиян вернулись из Италии. Также в Петербурге госпитализировали двоих граждан Италии. Четверых человек направили в медучреждение в связи с контактом с итальянцем. Пять пациентов — граждане Ирана.

Кроме того по одному человеку или двум прибыли из других стран, в которых были зарегистрированы случаи заражения новым заболеванием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выявили изменения в симптомах коронавируса. По словам специалиста, заболевание почти не проявляется.

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