В Казанский собор Петербурга привезут мощи Иоанна Крестителя

Приложиться к святыне можно будет с 10 по 17 марта. Для желающих мощи будут доступны в течение недели с 8:00 до 23:00. Об этом сообщает Санкт-Петербургская митрополия.

Ковчег с мощами прибудет в Петербург 9 марта в 20:30 из Иоанно-Предтеченского монастыря Иерусалима. Святыню в северной столице встретит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. После проведения им молебна, все, кто будет присутствовать в соборе, смогут подойти к мощам.

Иоанн Креститель очень почитаемый святой в христианстве. Предтечей он назван из-за своих проповедей, которые он начал вести приблизительно в 28 году до н.э. Он являлся предшественником Иисуса Христа и его Крестителем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Курской области в Петербург прибудет чудотворная икона Божией Матери “Умиление”. Святыня находилась тогда в городе до Пасхи.