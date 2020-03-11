Ученые из Китая назвали «слабое» место у коронавируса

Ученые из Китая назвали &#171;слабое&#187; место у коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

Ученые выяснили, как на распространение коронавируса влияют изменения сезона и температуры. Исследование провели специалисты из Университета Сунь Ятсена.

Ученые утверждают, что новый коронавирус COVID-19 очень чувствителен к высокой температуре.

Согласно результатам исследования, опубликованным в издании South China Morning Post, показатели заболеваемости достигли пиковых значений при средней температуре в 8,72 градуса Цельсия, а затем снизились.

Однако специалисты призывают не надеяться, что новый тип коронавируса исчезнет летом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Пулково отменили рейс в Верону, где бушует коронавирус.

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