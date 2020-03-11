Английскую набережную частично перекроют для съемок фильма «Изгои»

Движение транспорта в центре Петербурга ограничат для съемок художественного фильма «Изгои» кинокомпании «Глобус-фильм». Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

На десять дней для транспорта закроют крайнюю левую полосу Английской набережной в направлении от дома 64 к набережной Ново-Адмиралтейского канала. Ограничение вводится с 6 утра 17 марта до 7 утра 7 марта.

Остановка автотранспорта будет запрещена с 15:00 13 марта до 15:00 29 марта на участке Галерной улицы от дома 67 до дома 73, а также с 8:00 16 марта до 7:00 27 марта на участке Английской набережной от дома 64 до набережной Ново-Адмиралтейского канала.

Кинокомпания «Глобус фильм» организует и проводит съемки российских и зарубежных фильмов на территории России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что улицы Петербурга перекрыли для съемок художественно фильма «Аманат».