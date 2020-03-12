Власти Петербурга наглядно объяснили изменения в Конституции

Власти Петербурга наглядно объяснили изменения в Конституции
Получить справочную информацию о ходе подготовки проведения общероссийского голосования можно по телефону горячей линии Центральной избирательной комиссии РФ, бесплатный телефон 8-800-200-00-20 принимает звонки ежедневно с 9:00 до 18:00. Фото: vk.com/spb

Администрация Санкт-Петербурга в картинках объяснила, какие изменения ждут россиян после внесения поправок в Конституцию РФ.

Правительство Северной столицы опубликовало в официальной группе «Вконтакте» ряд картинок, на которых доступна рассказывается о грядущих переменах, и что они значат для россиян. Согласно изображениям, в нашей стране укрепят пенсионное обеспечение, не разрешат чиновникам и политикам иметь двойное гражданство, а президент не сможет занимать свой пост дольше двух сроков.

Однако окончательное решение о поправках в Конституцию остается за гражданами. До голосования осталось чуть больше месяца, его назначили на 22 апреля. Этот день официально объявлен выходным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Государственный думы и Совет Федерации уже одобрили предложенные президентом поправки.

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