За сутки более 200 человек стали жертвами коронавируса

За сутки более 200 человек стали жертвами коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

Появилось более 4 тысяч людей по всему миру с данной инфекцией.

Число жертв нового типа коронавируса за 10 марта составило 206 человек. Об этом сообщили специалисты из Всемирной организации здравоохранения.

Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ, количество пациентов с инфекцией увеличилось до 4 тыс. 125 человек.

Напомним, что первая информация о вспышке коронавируса появилась в конце декабря прошлого года. Очагом распространения стал китайский город Ухань.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший главврач больницы им. Боткина поддержал решение ВОЗ об объявлении пандемии коронавируса.

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