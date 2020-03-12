За сутки более 200 человек стали жертвами коронавируса

Появилось более 4 тысяч людей по всему миру с данной инфекцией.
Число жертв нового типа коронавируса за 10 марта составило 206 человек. Об этом сообщили специалисты из Всемирной организации здравоохранения.
Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ, количество пациентов с инфекцией увеличилось до 4 тыс. 125 человек.
Напомним, что первая информация о вспышке коронавируса появилась в конце декабря прошлого года. Очагом распространения стал китайский город Ухань.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший главврач больницы им. Боткина поддержал решение ВОЗ об объявлении пандемии коронавируса.