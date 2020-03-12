В Петербурге расследуют обвал трансляции заседания Заксобрания

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров дал распоряжение провести расследование причин, по которым часть заседания 12 марта не транслировалась на официальном сайте парламента.

Выяснить это предстоит специальной комиссии. Её возглавил депутат от фракции «Единая Россия» Сергей Соловьев.

Трансляции пленарных заседаний обычно ведутся на официальном сайте Законодательного собрания. В этот раз первые 30 минут обсуждения были недоступны для интернет-пользователей. При попытке посмотреть видео вылезала табличка с просьбой ввести пароль.

В связи с этим часть трансляции оказалась недоступна. Вопрос, который рассматривали в этот момент, был связан с поправками к конституции РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутату Петербурга одобрили поправки к Конституции РФ на пленарном заседании в четверг, 12 марта.