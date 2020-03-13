В Ленобласти приставы оправили на родину более 130 нелегальных мигрантов

В течение пяти лет нарушителям будет закрыт въезд в Россию. Фото: Baltphoto

В течение пяти лет нарушителям будет закрыт въезд в Россию. Фото: Baltphoto

В течение двух месяцев судебные приставы Ленинградской области выдворили за пределы страны 136 незаконных мигрантов.

Такую информацию передает управление Федеральной службы судебных приставов по 47 региону в четверг, 12 марта. Большая часть нелегальных мигрантов прибыла из ближнего зарубежья, однако среди выдворенных нарушителей встречаются и граждане «дальних» стран.

Так, с начала 2020 года приставы выявили на территории Ленобласти незаконно проживающих выходцев из Кубы, Венесуэлы, Египта, Нигерии, Марокко, Шри-Ланки. Всем нарушителям, отправленным на родину, в течение пяти лет будет запрещен въезд в Россию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино должник по кредитам прятал машину от судебных приставов. Нарушитель «надежно скрыл» свою иномарку, переставив её в соседний двор.