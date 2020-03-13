Запрет на массовые мероприятия в Петербурге не помешает оппозиционным митингам

Запрет на проведение публичных мероприятий не коснется любых согласованных акций, где численность людей будет меньше тысячи человек. Фото: Baltphoto

Запрет на проведение публичных мероприятий не коснется любых согласованных акций, где численность людей будет меньше тысячи человек. Фото: Baltphoto

В связи с распространением коронавируса власти Северной столицы ввели запрет на проведение в городе публичных мероприятий численностью более 1000 человек.

Запрет действует с 16 марта по 30 апреля. Однако оппозиционные митинги, запланированные как раз на этот период, все равно состоятся. Как выяснила «Мойка78» у комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, согласно заявкам организаторов, на каждой из акции будет присутствовать не более тысячи человек.

Так, 17 марта в Петербурге состоится митинг КПРФ, на который придут около 500 человек. Публичные акции, запланированные на 21-22 марта, ожидают около тысячи человек, поэтому сейчас комитет ведет переговоры с юристами, которые определят, попадает ли такой формат под запрет властей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения COVID-19.