В Петербурге на троллейбусный маршрут выйдут электробусы

В Петербурге на троллейбусный маршрут выйдут электробусы
Троллейбус на улицах Петербурга. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

С сегодняшнего дня, 16 марта, по троллейбусному маршруту №47 будет ходить транспорт с автономным ходом.

По обновленной маршрутной трассе начнут ездить 5 электробусов с динамической зарядкой. Пока что, нововведение будет использовано в тестовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Горэлектротранс.

Помимо этого, маршрут №47 будет обновлен. Его протяженность теперь будет составлять 10 км, а не 3,5 км. Благодаря этому, создастся транспортная связь Фрунзенского района и Московского проспекта. Данный маршрут практически не менялся в течение 42 лет.

Интервал движения в часы пик будет составлять 16-20 минут. В обычные часы: 17-22 минуты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Сбербанк Лизинг» купит для Петербурга троллейбусы. Стоимость 87 троллейбусов составит почти два миллиарда рублей. В конкурсе на госконтракт приняли участие 3 компании.

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