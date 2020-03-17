Петербург настиг гребень антициклона

Во вторник, 17 марта, на погоду в Петербурге повлияет гребень антициклона.

Благодаря ему будет мало облаков, вероятность осадков близка к нулю. Об этом рассказал главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook. Он отметил, что большую часть дня облаков в небе над Петербургом будет мало, и уплотнятся они начнут ближе к вечеру.

Воздух прогреется до плюс 5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4- 9 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.