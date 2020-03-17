МКБ запустил новый комбинированный продукт «Выгодный подход»

Клиенты Московского кредитного банка (МКБ) могут открыть новый комбинированный продукт «Выгодный подход», сочетающий срочный вклад в МКБ с гарантированной доходностью и договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС), который позволяет получать доход от вложения средств в ценные бумаги и дополнительный доход от государства в виде налоговых вычетов.

Открыть вклад можно в рублях на срок 375 дней с возможностью пролонгации. Минимальная сумма размещения — 50 000 рублей, максимальная — 1 000 000 рублей, но не более суммы, внесенной на ИИС. Доходность по вкладу составляет 7,30% годовых.

Вклад не предусматривает пополнения. Частичное снятие денежных средств также не допускается. Открыть вклад может любой гражданин РФ в возрасте от 18 до 65 лет в любом отделении МКБ. Клиент может иметь только один действующий договор вклада «Выгодный подход»

ИИС должен быть открыт в дату оформления вклада. В случае подачи клиентом заявления о расторжении ИИС по вкладу будет установлена ставка в размере 5,00%

Услуги по доверительному управлению оказывает Акционерное общество «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции» по договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета в соответствии со стандартными стратегиями управления.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

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