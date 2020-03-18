Электрички в Петербург задерживаются из-за схода с рельсов трех вагонов в Луге

Электрички в Петербург задерживаются из-за схода с рельсов трех вагонов в Луге
Электричка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Железнодорожное происшествие произошло в Лужском районе Ленинградской области, из-за которого пригородные поезда прибудут в Петербург с задержкой.

Как сообщает 47news, на ж/д станции в Луге сошли с рельсов три вагона электрички. Все произошло ранним утром в среду, 18 марта, при подаче состава с запасного пути. Во время инцидента пассажиров в электричке не было. Из-за происшествия временно приостановилось движение поездов.

Сход трех вагонов с рельсов на час задержал отправление двух петербургских электричек. В ОЖД сообщили, что на месте происшествия проходят работы для скорейшей нормализации расписания ж/д сообщения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поезда «Аллегро» прекращают движение между Петербургом и Хельсинки из-за коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вагоны задержка поездов ленобласть луга происшествие сход с рельсов электричка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Досрочный этап ЕГЭ переносится на лето из-за коронавируса
Полицейского подозревают в получении взяток от незаконного торговца
Электрички в Петербург задерживаются из-за схода с рельсов трех вагонов в Луге
Скончался житель Японии, намеренно распространявший коронавирус
Музей-заповедник «Петергоф» закрыли для посетителей из за вируса ...
Муниципалы Литейного округа не приняли бюджет в первом чтении
В Петербурге на карантин закрываются музеи и театры
Пассажиров «Аллегро», прибывшего с опозданием, развезли домой на автобусах