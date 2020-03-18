В четверг погода в Петербурге будет влажной и ветреной

В четверг погода в Петербурге будет влажной и ветреной
Несмотря на прохладную погоду, в городе ощущается присутствие весны. Фото: Baltphoto

Завтрашний день принесёт в Северную столицу пасмурную погоду, дождь и ветер, однако температура в течение дня останется положительной.

В четверг, 19 марта, жителей Санкт-Петербурга ждет облачность и периодические осадки, местами переходящие в мокрый снег. При этом в дневное время воздух прогреется до +6 градусов, и даже ночью температура останется положительной, — согласно данным местного Гидрометцентра, будет около +2 градусов. Довершит картину северный порывистый ветер, скорость которого может достигать 15 метров в секунду.

К счастью, на следующий день, 20 марта, погода улучшится и, вероятно, выглянет солнце. Правда, температура воздуха опустится до +3 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург сумел «поймать» гребень антициклона, благодаря чему погода значительно улучшилась.

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