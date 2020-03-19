Певица Анна Семенович рассказала о поцелуе с девушкой

Артистка призналась, что иногда под градусом не контролирует себя.

Об этом стало известно 18 марта. Обо всем певица Анна Семенович рассказала в интервью на YouTube-канале «Ковальский». Артистка заявила, что иногда выпивает и даже считает себя алкоголиком.

В большинстве случаев Семенович предпочитает вино, но иногда пьет текилу. Однажды после бурной алкогольной посиделки певица поцеловалась с теннисисткой Анастасией Мыскиной.

Говоря об этом, артистка много смеялась и подчеркнула, что ей нравятся мужчины, а с женщинами она предпочитает дружить. К слову, Семенович уверяет, что не может найти супруга, потому что у нее завышенные требования – она хочет сильного и богатого мужа, который не захочет ее менять.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Боткина рассказали, что алкоголь не защищает от коронавируса.