«Петербург против коронавируса»: новых заболеваний Covid-19 не выявлено

По состоянию на 19 марта в Петербурге новых заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено. Об этом сообщает Telegram- канал «Петербург против коронавируса».

За минувшие сутки в Петербурге не было выявлено ни одного нового случая заболевания. С подтвержденным диагнозом в больнице Боткина остаются семь человек из Петербурга и пациентка из Ленобласти. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В больнице Боткина 314 пациентов, из них 19 детей. За прошедшие сутки поступило 57 человек, выписано 46. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 23 поликлиники оснастили всем необходимым для того, чтобы местные жители могли провериться на новый тип коронавируса.