Петербургский ученый рассказал, что коронавирусом переболеет большая часть Земли

И это очень важно для обретения иммунитета и остановки пандемии.

Сам COVID-19 никуда не исчезнет, и останется в мире. Лекарств от него нет. Вакцина в общем доступе появится нескоро. Это связано с продолжительностью необходимых испытаний. Поэтому, многие жители планеты рискуют переболеть. Но, благодаря этому, человечество приобретет необходимый иммунитет, количество заражений будет сокращаться, и болезнь постепенно перестанет быть такой опасной. Об этом рассказал профессор кафедры микробиологии СПбГУ, кандидат биологических наук Алексей Потехин в интервью, которое опубликовал сайт высшего учреждения.

Потехин подметил, что коронавирус не сможет посадить мир на карантин на продолжительное время, ведь у него нет изменчивости как у того же гриппа. Поэтому, постепенно, симптомы будут становиться все легче, а болезнь будет проходить проще. Но нынешняя эпидемия может растянуться, по прогнозам ученого, на полгода. После появления иммунитета, мир вернется к нормальной жизни.

Ученый призвал не верить новостям о случаях повторного заражения, иммунитет должен вырабатываться сразу.

Также, Потехин считает, что паника из-за вируса слишком преувеличена, ведь каждый день в мире от таких болезней, как туберкулез и малярия, умирает больше людей, чем от китайского вируса за 3 месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 4 тыс. петербуржцев бросились поликлиники сдавать анализы на коронавирус.