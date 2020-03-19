«Лента» начала устанавливать защитные экраны на кассах на фоне коронавируса

Одна из крупнейших розничных сетей России «Лента» начала устанавливать в гипермаркетах и супермаркетах защитные экраны на рабочих кассах и информационных стойках.

Мера принята в качестве профилактики распространения вирусных заболеваний. Монтаж во всех 249 гипермаркетах сети завершится на этой неделе, в 131 супермаркете – до конца марта, сообщили в пресс-службе сети.

Кроме того, на полу рядом с кассами появятся сигнальные наклейки, предупреждающие покупателей о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

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