Врачи рассказали о способе защиты от коронавируса

Люди с хорошим иммунитетом могут не боятся коронавируса. Фото: Pixabay

Люди с хорошим иммунитетом могут не боятся коронавируса. Фото: Pixabay

Риск заразиться коронавирусом у людей, имеющих прививки от гриппа, ниже. По словам врачей, вакцинация улучшает иммунную защиту. Кроме того, специалисты отметили: чтобы повысить иммунитет нужно следить за питанием, принимать лактобактерии и смазывать нос оливковым маслом.

«Вакцинация от гриппа не только способствует защите от вирусов гриппа, но и повышает защиту от любой другой инфекции, в том числе и коронавируса, потому что улучшается естественная иммунная защита человека», — рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Александр Карабиненко, сообщает РИА «Новости».

Он отметила, что люди с хорошим иммунитетом могут не боятся коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 245 тыс. человек. Более 10 тыс. скончались, свыше 88 тыс. выздоровели.

Общее число заразившихся в России выросло до 199 человек. Летальных исходов от нового типа коронавируса COVID-19 не зафиксировано. 79-летняя пациентка, госпитализированная в Москве с признаками пневмонии, скончалась не от коронавирусной инфекции (хотя она у нее и была), а из-за оторвавшегося тромба. У нее был ряд других тяжелых хронических заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 23 поликлиники оснастили всем необходимым для того, чтобы местные жители могли провериться на новый тип коронавируса.