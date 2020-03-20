Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 8652 человек

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 8652 человек
Теперь число зараженных в стране выросло до 8652 Фото: Pixabay

В Южной Корее зафиксировано 87 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число зараженных в стране выросло до 8652. При этом 286 человек выздоровели.

Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
жертвы коронавирус южная корея
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 8652 человек
В Сосновом Бору построят ветеринарную клинику за 40 млн рублей
Врачи рассказали о способе защиты от коронавируса
Правительство РФ подготовило план поддержки магазинов
В Ленобласти предложили ввести кредитные каникулы на фоне коронавируса
Роспотребнадзор: В России начали испытания вакцины против коронавируса
ЦИК рассмотрит порядок организации голосования по конституции РФ
В Лондоне появились мародеры на фоне коронавируса