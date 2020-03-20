IKEA начала закрывать магазины из-за коронавирусной инфекции

Шведская компания IKEA временно закроет магазины в нескольких странах Европы.

Соответствующие меры были приняты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает «Агенство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу компании, сейчас закрывают магазины в США, Канаде, Австрии, Польше, Португалии, Германии, Дании, Бельгии, Швейцарии и Индии.

Российские магазины работают в штатном режиме. Компания также отметила, что онлайн-покупки доступны в большинстве стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице число посетителей ресторанов ограничат из-за вируса COVID-19.