В Петербурге 39% работодателей не предпринимает мер по борьбе с коронавирусом

28% работодателей сократили командировки не только за рубежом, но и внутри страны. А 18% прибегли к использованию тепловизора. Фото: pixabay.com

28% работодателей сократили командировки не только за рубежом, но и внутри страны. А 18% прибегли к использованию тепловизора. Фото: pixabay.com

Более 30% работодателей по всей России не стали предпринимать усиленных мер по соблюдению безопасности из-за пандемии коронавируса.

Такие данные предоставил крупнейший отечественный сервис онлайн-рекрутмента HeadHunter. Согласно исследованиям платформы по поиску работы, 36% из опрошенных 420 компаний никак не отреагировали на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. Аналитики отмечают, что большинство из них (60%) — это маленькие организации, где численность сотрудников до 10 человек.

В Петербурге не вводили никаких мер против коронавируса 39% компаний. При этом почти половина работодателей (46%) ограничила зарубежные командировки сотрудников, а 30% перевели штат на удаленную работу. Еще 40% продолжили работу в офисах, но закупились антисептиками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания Emirates приостановила полеты в Санкт-Петербург.