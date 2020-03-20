В метро Петербурга парень-скейтер чуть не улетел на рельсы

В метро Петербурга парень-скейтер чуть не улетел на рельсы
Скейтборд вытащили вовремя. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Молодой человек, судя по всему, нарушил правила и катался по станции.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на одной из станции метро – скейтборд молодого человека угодил на рельсы, и сам парень чуть не улетел под колеса поезда вместе с ним. На место прибыл дежурный, который помог ему достать утерянную вещь. В результате никто не пострадал.

Петербуржцы уверены, что парень чудом остался цел и невредим. Они надеются, что он осознает всю серьезность ситуации и впредь будет осторожнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на синюю ветку метро Петербурга вышел новый состав. Машинисты, работающие на второй линии обучались ездить на них несколько месяцев.

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