Премьеру «Чудо-женщины: 1984» не планируют отменять

Премьеру &#171;Чудо-женщины: 1984&#187; не планируют отменять
Премьера фильма запланирована на 4 июня. Фото: pixabay.com

Пока что компания не торопится с громкими заявлениями по поводу выхода фильма.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем сообщает портал Comicbook. Компания Warner Bros., несмотря на распространение коронавируса, пока не планирует отменять премьеру долгожданного фильма, так что поклонники вполне могут увидеть его на большом экране уже 4 июня. Представители студии подчеркнули, что никакой цифровой премьеры не будет – сначала «Чудо женщину» покажут в кино и только потом в сети.

Напоминаем, что по всему миру распространяется инфекция, из-за которой закрываются не только кинотеатры, но и многие другие общественные места. Создатели лент переносят премьеры фильмов, а Warner Bros., видимо, надеется, что к началу лета ситуация изменится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что премьеры фильмов будут показывать онлайн во время пандемии коронавируса.

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