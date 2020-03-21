Беглов просит никого не ехать в Петербург

Беглов просит никого не ехать в Петербург
Беглов дал рекомендации. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор напомнил, что это может быть опасно для здоровья – да и делать в городе сейчас нечего.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он рассказал, что многие россияне во время каникул хотят посетить Северную столицу, забывая о коронавирусе. Глава города просит отложить поездку, так как она может обернуться бедой. Беглов напомнил, что сейчас не работают кинотеатры, театры и некоторые другие заведения.

Он рекомендует россиянам не рисковать своим здоровьем и здоровьем других людей. Сейчас всем лучше оставаться дома и переждать пандемию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов сходил в магазин и не увидел пустых полок. Губернатор заверил, что он нашел и еду, и средства личной гигиены.

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