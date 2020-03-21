Эксперты назвали болезни, повышающие риск смерти при заражении коронавирусом

Эксперты назвали болезни, повышающие риск смерти при заражении коронавирусом
Активность вируса составляет от 8 до 27 дней. Это определяет продолжительность изоляции и лечения людей с подтвержденным диагнозом. Фото: pixabay.com

В зоне риска находятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем сообщают РИА Новости. Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия перечислило болезни, которые повышают риск смерти при заражении коронавирусом. С высокой вероятностью от инфекции умирают люди, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Также риск выше, если у пациента с хроническими респираторными заболеваниям, с гипертонией и онкологическими заболеваниями.

Напоминаем, что зарегистрированное количество зараженных в России превысило 300 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказал о самом эффективном способе борьбы с коронавирусом. При этом Жемчугов попросил не мылить тело каждый день, так как в результате смывается естественный защитный слой.

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