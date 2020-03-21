Отельеры Петербурга просят помощи властей

Владельцы бизнеса могут его потерять, так как коронавирус их разоряет.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо от отельеров Петербурга, которое направили в адрес главы города Александра Беглова и премьер-министра Михаила Мишустина. Под документом расписались 40 предпринимателей, которые просят помощи у властей.

Из-за коронавируса отменили множество мероприятий, а, значит, большинство отелей Петербурга сейчас пустую. Их владельцы теряют огромные деньги и бояться, что в итоге инфекция доведет их до банкротства. Предприниматели подчеркивают, что пострадают не только они и их семьи, а сотни сотрудников, которые потеряют работу.

Они надеются, что будет введены мораторий на оплату налогов и субсидирование оплаты коммунальных услуг. Отельеры также надеются, что им дадут время на выплату кредитов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что банк «Санкт-Петербург» банкротит отель Taleon на Невском.