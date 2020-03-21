Отельеры Петербурга просят помощи властей

Отельеры Петербурга просят помощи властей
Письмо подписали 40 человек. Фото: pixabay.com

Владельцы бизнеса могут его потерять, так как коронавирус их разоряет.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо от отельеров Петербурга, которое направили в адрес главы города Александра Беглова и премьер-министра Михаила Мишустина. Под документом расписались 40 предпринимателей, которые просят помощи у властей.

Из-за коронавируса отменили множество мероприятий, а, значит, большинство отелей Петербурга сейчас пустую. Их владельцы теряют огромные деньги и бояться, что в итоге инфекция доведет их до банкротства. Предприниматели подчеркивают, что пострадают не только они и их семьи, а сотни сотрудников, которые потеряют работу.

Они надеются, что будет введены мораторий на оплату налогов и субсидирование оплаты коммунальных услуг. Отельеры также надеются, что им дадут время на выплату кредитов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что банк «Санкт-Петербург» банкротит отель Taleon на Невском.

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