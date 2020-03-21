Анна Семенович осталась без крупной суммы из-за коронавируса

При этом певица старается не унывать и жить дальше.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем певица Анна Семенович рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что коронавирус поменял огромное количество планов. Так, артистка лишилась тура в Казахстане, а также крупного рекламного контракта. Звезда надеялась вложить полученные деньги в бизнес, но теперь это невозможно. Семенович расстроилась и даже всплакнула. Потом певица просто приняла эту ситуацию.

«К вечеру я уже улыбалась, ужиная с младшим братом в маленьком ресторанчике около дома. Кто знает, может контракт разморозят, и все у меня получится»,

— рассуждает артистка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Анна Семенович рассказала о поцелуе с девушкой. Артистка призналась, что иногда под градусом не контролирует себя.