США оказались на третьем месте по числу зараженных коронавирусом

США оказались на третьем месте по числу зараженных коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу зараженных коронавирусом нового типа.

В США жертвами коронавируса стали 300 человек, число инфицированных достигло 25 493. Об этом сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63. Трое из новых пациентов находятся в Московской области, один — в Тюменской.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заражение коронавирус США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия создаст трехмерную карту Луны для высадки космонавтов
В Петербурге в воскресенье слегка похолодает
США оказались на третьем месте по числу зараженных коронавирусом
ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8897 человек
На Исполкомской улице водитель припарковал каршеринг на клумбе
В роддомах Петербурга усилили меры защиты от вирусных инфекций
Пассажиропоток в петербургском метро снизился на 25% из-за вируса Сovid-2019