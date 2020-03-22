США оказались на третьем месте по числу зараженных коронавирусом

США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу зараженных коронавирусом нового типа.

В США жертвами коронавируса стали 300 человек, число инфицированных достигло 25 493. Об этом сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63. Трое из новых пациентов находятся в Московской области, один — в Тюменской.