Итальянские ученые рассказали, при каких болезнях риск смерти от коронавируса увеличивается

Больше всего риску подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото: Pixabay

Больше всего риску подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото: Pixabay

Итальянские ученые назвали болезни, при которых риск смерти от коронавируса существенно выше.

Больше всего риску подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщается в отчете Итальянского общества инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия. Кроме того, риск смерти повышают также диабет, хронические заболевания дыхательных путей, гипертония и онкологические заболевания.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63. Трое из новых пациентов находятся в Московской области, один — в Тюменской.